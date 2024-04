A operação para prender os três motoristas foi realizada nesta quarta-feira (24) - Reprodução / Polícia Civil RJ

Publicado 24/04/2024 20:47 | Atualizado 24/04/2024 22:47

Rio – Policiais da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj) prenderam, nesta quarta-feira (24), três motoristas que fraudavam aplicativos de transporte no Galeão, na Zona Norte. Os presos são Iury Vitoriano Amaral, Reverlon Antunes Valerio e Alexsander Sant'anna da Silva, autuados em flagrante pelo crime de falsidade ideológica.

Segundo as investigações, os homens utilizavam dados falsos para burlar as plataformas de corrida. Isso colocava os passageiros em risco e causava prejuízos aos outros motoristas, que, de acordo com o delegado Filipe Poeys, solicitaram das autoridades uma investigação. A delegacia segue as buscas pela pessoa que "lidera" as fraudes cometidas nos aplicativos.

A ação fez parte da 'Operação Motorista Fantasma' e teve apoio da Concessionária RioGaleão e Sindmoby.