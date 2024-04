Policiais encontraram drogas, arma, e munições na casa do criminoso - Divulgação

Publicado 24/04/2024 20:46

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (23), o traficante Carlos Henrique Ferreira de Souza, de 27 anos, que ameaçou a ex-companheira e a manteve em cárcere privado em uma comunidade, onde ela foi xingada e agredida. Ele era foragido por ter fugido do sistema prisional, no qual estava preso por tráfico de drogas e associação.

A vítima teria sido leavda para o inerior da comunidade Apollo II e agredida com puxões de cabelo, golpes nos braços e pernas, socos nas costas e cabeça. Após buscas na casa dele, os policiais encontraram drogas, uma arma, e munições. Carlos Henrique, conhecido como 'Peixe', vai responder por agressão e cárcere privado.

De acordo com as investigações, o antigo casal teve um relacionamento por cerca de três anos e Carlos Henrique possui um cargo relevante no tráfico de drogas da comunidade, dominada pela facção Comando Vermelho. Ele era considerado evadido do sistema prisional desde o dia 22 de março.