Estação de trem de SaracurunaFoto: O DIA - Arquivo

Publicado 24/04/2024 18:54

Rio - Um problema na rede de energia afetou a volta para casa dos usuários de trem no início da noite desta quarta-feira (24). O trecho Penha Circular x Saracuruna ficou suspenso por aproximadamente uma hora e as estações ficaram fechadas para embarque e desembarque. A circulação do ramal foi reestabelecida por volta das 18h20, mas o trecho Central do Brasil x Gramacho opera com intervalo médio de 50 minutos.

De acordo com a SuperVia, equipes atuam para a normalização do serviço. No trecho Central do Brasil x Gramacho, há a necessidade da troca de composição por parte dos passageiros na estação Penha para seguir aos terminais.

Nas redes sociais, os passageiros reclamaram da demora na volta para casa. "SuperVia cobra passagem cara para prestar um serviço porco para a população. Duas horas de problemas no ramal Saracuruna e só agora parece que a situação está voltando aos poucos ao normal. O cidadão do Grande Rio não merece tanta humilhação", escreveu um perfil.

"Todo dia um problema diferente nesse ramal Saracuruna", reclamou outro. "Cadê os trens para Saracuruna? Absurdo isso, toda vez uma desculpa", publicou outra usuária.