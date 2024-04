Publicado 25/04/2024 00:00

Argentina anuncia 1º trimestre de superávit financeiro desde 2008. Milei rompe tradição populista na América do Sul e reforma liberal já apresenta resultados positivos. Controlar gastos públicos é requisito básico para crescimento sustentável da economia.

Em meio a importantes votações no Congresso, segue crise na relação do Planalto com Lira. Presidente da Câmara não esconde insatisfação com articulação política do governo. Lula precisará entrar em campo e novamente terá habilidade política posta à prova.