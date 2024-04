Unidade de Acolhimento Sorriso Aberto e o CAPs Arthur Bispo do Rosário - Reprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 24/04/2024 20:59 | Atualizado 24/04/2024 22:43

Rio- Um grupo armado invadiu a Unidade de Acolhimento Sorriso Aberto e o CAPs Arthur Bispo do Rosário, na Taquara, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (24). Os homens ameaçaram de morte e agressão funcionários e pacientes.



A Prefeitura do Rio informou que registrou uma ocorrência e pediu apoio às polícias Militar e Civil para prevenir que crimes como esse voltem a acontecer.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública está acompanhando a investigação.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) por meio da Delegacia On-line. Os agentes solicitaram imagens de câmeras de segurança e vão ouvir testemunhas.