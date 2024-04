Floripes Pires foi presa em flagrante ao tentar comprar televisão - Reprodução

Floripes Pires foi presa em flagrante ao tentar comprar televisãoReprodução

Publicado 24/04/2024 21:40 | Atualizado 24/04/2024 22:51

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (24), Floripes Pires no momento em que ela utilizava um documento de outra pessoa para comprar uma TV de 58 polegadas em uma loja em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Para tentar ludibriar a ação dos policiais, ela deixou o documento na loja para aprovação do crédito e retornou para finalizar a compra. No entanto, ela já estava sendo monitorada por agentes da 64ª DP (São João de Meriti). Com isso, ao tentar receber a mercadoria, ela foi detida em flagrante.

Floripes foi autuada pelos crimes de estelionato e falsa identidade. De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para identificar outros golpes aplicados pela suspeita.