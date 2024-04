Jóquei Maikon Mesquita, de 21 anos, sofreu um acidente no Hipódromo da Gávea - Reprodução/Jockey Club Brasileiro

Publicado 24/04/2024 17:42 | Atualizado 24/04/2024 17:47

Rio - O jóquei Maikon Mesquita, de 21 anos, foi transferido para o Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido, no início da tarde desta quarta-feira (24). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro clínico do jovem é considerado gravíssimo.

Maikon foi socorrido pela equipe médica do Jockey Club Brasileiro (JCB) e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto após sofrer uma queda durante corrida no Hipódromo da Gávea, na Zona Sul, na noite de segunda-feira (22).

A transmissão do canal do JCB, da 'TV Turfe', registrou o momento em que jóquei caiu do animal durante o 2º páreo da noturna. O narrador da competição chegou a dizer que Maikon estava consciente e conversando com os enfermeiros de plantão.

Veja o vídeo:

Jóquei Maikon Mesquita, de 21 anos, sofreu um acidente durante uma corrida Hipódromo da Gávea, na noite de segunda-feira (22). Ele está internado no Hospital Municipal Miguel Couto e seu quadro de saúde inspira cuidados.



Créditos: Reprodução/Jockey Club Brasileiro pic.twitter.com/tB5wZxNW0G — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2024

Em nota, o JCB informou que o jovem segue com todos os cuidados médicos necessários e com todo o apoio do Jockey diretamente ao atleta e à família. "Desde já, torcemos pela pronta recuperação do M.Mesquita dos programas", comunicou.