Rio - Luciana Gimenez, de 54 anos, compartilhou um episódio de assédio sexual que enfrentou quando era modelo, relatando que um fotógrafo se masturbou enquanto ela posava para fotos. O relato foi feito ao podcast "Bagaceira Chique", no qual ela é apresentadora e ganhou repercussão nesta quinta-feira (25).

O assunto surgiu após a atriz e também apresentadora Carolina Ferraz, de 56 anos, comentar que não havia uma consciência clara do que era aceitável com relação a forma de lidar com o corpo feminino, mas que atualmente é fundamental estabelecer limites e não tolerar assédio e abuso.

Gimenez então compartilhou sua experiência pessoal de assédio durante seu início de carreira como modelo, mencionando casos em que fotógrafos se comportaram de maneira inapropriada durante as sessões de fotos, mesmo quando ela era menor de idade.

"Passei [várias vezes situações de assédio]. Já tive fotógrafo em [sessão] de fotos e quando você vai lá ver o cara está se tocando no meio da foto, e eu com 16, 17 anos. É uma coisa que você fala 'para que isso? Não tem uma mulher para sair com você? Vai fazer isso com uma criança que está trabalhando'. Tem muitas histórias", disse ela.

Carolina concordou que essas histórias são lamentavelmente comuns entre as mulheres, mencionando suas próprias experiências de assédio em contextos inesperados. "Tenho histórias de relações afetivas, de onde você menos espera, da pessoa que está do seu lado", acrescentou.



Ambas as apresentadoras destacaram a necessidade de educar a sociedade para apoiar as mulheres que denunciam abusos. "Demora para a mulher falar, [ela] acha que é culpa dela, que fez alguma coisa para provocar aquilo", ponderou Luciana.

"O que vale agora é ensinar para a galera que tem uma linha e não dá para atravessar. Depois, quando todo mundo já estiver evoluído nesse sentido, acho que a gente pode voltar a brincar. [Mas] agora é hora de levar a sério", concluiu Carolina.