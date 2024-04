Compadre Washington - Reprodução/Youtube

Publicado 25/04/2024 10:57 | Atualizado 25/04/2024 11:04

Rio - Compadre Washington, integrante do É o Tchan, de 62 anos, pediu nesta quarta-feira (24) doações de sangue para Anderson Leonardo , de 51 anos, vocalista do grupo Molejo. Anderson está internado na UTI de um hospital particular no Rio de Janeiro para tratar complicações decorrentes de um câncer.

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, Compadre Washington fez um apelo aos fãs, pedindo ajuda para o colega de profissão: "Tenho um pedido muito importante para vocês, nosso irmão Anderson está necessitando de sangue, de qualquer tipo, então, por favor, quem puder ajudar nosso irmão".



Ele explicou que as doações de sangue para Anderson estão sendo realizadas no Hospital Unimed Barra, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde o cantor está hospitalizado. Para doar sangue a Anderson, é necessário informar o código de identificação 10473433.



O vocalista do Molejo está lutando contra um câncer na região inguinal desde 2022 e foi transferido novamente para a UTI na última segunda-feira (22) devido a uma queda na pressão arterial e um quadro de insuficiência renal. Conforme o boletim médico mais recente, não há previsão de alta para o artista.



"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", afirmou o boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade hospitalar, na última segunda-feira.