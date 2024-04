Buchecha faz pedido aos fãs - Reprodução do Instagram

Buchecha faz pedido aos fãsReprodução do Instagram

Publicado 24/04/2024 08:07 | Atualizado 24/04/2024 08:09

Rio - Buchecha, de 49 anos, usou o Instagram nesta terça-feira, para pedir doação de sangue para o cantor Anderson Leonardo, de 51, que está internado em um hospital no Rio. O vocalista do Molejo, que luta contra um câncer, deixou o quarto e voltou para a Unidade de Terapia Intensiva, nesta segunda-feira.

fotogaleria

Estou passando qui pra pedir a vocês que continuem é indo no Hemorio ou num posto de coleta mais próximo pra fazer a doação de sangue, de qualquer tipo, para o nosso querido Anderson Leonardo que está realmente nesse momento precisando muito. A gente conta com com o apoio de vocês. É só falar o código 10473433 e falar que é pro Anderson Leonardo. A gente conta com vocês. Desde já agradeço o carinho e a comoção de todo mundo", disse Buchecha.

Anderson Leonardo foi diagnosticado com um câncer na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura, ele precisou retomar o tratamento no ano passado. O artista, que havia recebido alta no último dia 19, voltou a ser internado em estado grave há um mês.