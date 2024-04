Jaquelline Grohalski e Lucas Souza - Leo Franco / Agnews

Publicado 24/04/2024 07:31 | Atualizado 24/04/2024 07:33

Rio - Após o fim do namoro, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza se reencontraram na festa "Arrasta o pé" que marca o lançamento do São João, em São Paulo, na noite desta terça-feira. No local, os dois se cumprimentaram, mas posaram sozinhos para fotos.

Eles estavam juntos desde o ano passado, quando participaram do reality "A Fazenda 15", da Record TV, que consagrou a influenciadora digital como campeã. O término do relacionamento foi confirmado pelo militar no dia 10 deste mês.

Outros famosos que participaram do evento foram: Mileide Mihaile e o namorado, o empresário Thiago Cass, a ex-BBB Giovanna, Laura Brito, Day e Lara, Camila Moura, ex de Buda, Key Aves e Aricia Silva.