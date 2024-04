Gracyanne Barbosa abre caixinha de perguntas no Instagram e fala sobre fim de casamento - Reprodução

Publicado 25/04/2024 16:00

Rio - Gracyanne Barbosa desabafou, nesta quinta-feira (26), após se emocionar em seu pronunciamento sobre o fim do casamento com Belo. Em seu Instagram, a musa fitness republicou os stories que havia feito na última quarta-feira (24), afirmou que quer apenas dar sua versão da história e agradeceu as mensagens de apoio.

"Oi galera, respondi na caixinha de perguntas ontem, resolvi deixar aqui no feed (já que story apaga em 24h), assim quem ainda não viu, poderá ver. Não estou me fazendo de vítima, quero apenas ser sincera e que vocês ouçam, por mim! Em respeito aqueles que gostam do meu trabalho/estilo de vida, que torcem pelas minhas conquistas, rezam pela minha melhora e sei que independente de qualquer coisa, sempre estarão aqui, acompanhando meu conteúdo diariamente. Obrigada por tantas mensagens de carinho, vocês são incríveis", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas mandaram recados para a influenciadora. "Deus sabe de tudo! Um dia de cada vez", disse uma seguidora. "Nunca duvidei de você. Fique bem musa", declarou outra. "Força, Gra! Vai dar tudo certo", afirmou uma pessoa.

Na quarta-feira (24), Gracyanne abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e tirou algumas dúvidas dos seus seguidores sobre o fim de seu casamento com Belo . A musa fitness ressaltou que não houve traição e se emocionou ao relembrar que ela e o cantor não tinham tempo juntos e não conseguiram viajar para a lua de mel.

"A gente casou na Igreja há 12 anos. A gente não conseguiu fazer uma lua de mel porque a gente nunca teve tempo, porque nunca dava. Porque quando a gente tentou, ligaram para ele voltar e fazer um show. Então, que casal é esse, gente, que não tem um tempo para ficar junto? Como é que vive? Como é que se entende assim? Eu não sei. Então, não foi falta de amor, não é o amor. Só que só o amor não sustenta, né? Se a gente não cuida, acaba", refletiu emocionada.

Gracyanne ainda desmentiu os boatos de que o fim do casamento seria uma estratégia de marketing. "Eu não sei que tipo de marketing poderia ser porque seria muito negativo, né? Uma separação conturbada, com vários problemas, gente, sério, isso só atrapalha. Atrapalha a minha vida profissional, atrapalha a vida profissional do Belo, até mais do que eu porque tem muitos mais projetos agora", pontuou.

