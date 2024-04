Fabio Porchat chora ao ver Déa Lúcia em seu show - Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 16:53 | Atualizado 25/04/2024 16:56

Rio - Fabio Porchat se emocionou nesta quinta -feira (25) com a presença de Déa Lúcia na peça "Agora é que são elas", escrita e dirigida por ele. Através do Instagram, o ator compartilhou o momento da homenagem que fez à dona Déa e Paulo Gustavo após o espetáculo e mostrou que não conteve as lágrimas ao falar da importância da presença dela naquele momento.

"Há 19 anos eu montei uma peça com meu amigo de escola de teatro. Hoje eu dirijo uma peça com algumas daquelas cenas que foram tão importantes pra mim! Queria você aqui Paulo Gustavo", escreveu o ator na legenda do vídeo."Eu estou emocionado porque hoje a dona Dea está aqui. Há 19 anos eu estreei com o Paulo com esses esquetes e você estava lá. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje e muito triste...", disse ele.Logo, Déa se manifestou e consolou o artista. "Não fica triste, ele está aqui com a gente. Ele jamais vai abandonar isso aqui, que é a vida dele. Ele está aqui junto dos amigos, dos fãs, tenho certeza disso. Ele não gostava de me ver chorando", disse ela. E Fábio brincou: "Ele gostava de te ver falando palavrão".