Roberto Carlos dirige carro conversível no bairro da UrcaDan Delmiro / Agnews

Publicado 25/04/2024 17:22 | Atualizado 25/04/2024 17:25

Rio - Roberto Carlos, um dos mais notáveis moradores da Urca, bairro da Zona Sul do Rio, foi visto passeando pelo bairro de Audi vermelho, veículo conversível de luxo, nesta quinta-feira (25). Confira os cliques abaixo.

Conhecido por ser um colecionador de carros, o Rei exibiu o mesmo "calhambeque" — que saiu de linha há 17 anos e está avaliado em meio milhão de reais — que enguiçou por falta de combustível em 2021

Esta é uma das raras aparições do cantor, já que ele não costuma sair de casa. Uma exceção é a data do seu aniversário, no dia 19 de abril, quando costuma cumprimentar os fãs da varanda do triplex onde vive desde 1980.

Do alto dos 83 anos, completos neste mês, o artista continua na ativa, com o último single, "Eu Ofereço Flores", lançado em 2023, em referência às famosas rosas que ele distribui para as fãs.