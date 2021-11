Roberto Carlos e seu Audi vermelho - Reprodução/Montagem

Roberto Carlos e seu Audi vermelhoReprodução/Montagem

Publicado 22/11/2021 15:48

Rio - Se o broto quis andar no Calhambeque de Roberto Carlos, dessa vez não foi possível. Extremamente rigoroso com os protocolos de segurança contra a covid e adepto ao isolamento social, o Rei estava desde o começo da pandemia sem sair de casa e, ao tirar seu carro da garagem na última semana para ir ao estúdio, não notou que o veículo estava com pouquíssimo combustível e o ponteiro estava na reserva.

fotogaleria

Conhecido por sua coleção de carrões, Roberto Carlos ficou a pé, pelas ruas da Urca, após seu Audio R8 Spyder dar pane seca. Sempre acompanhado de um carro com seguranças, a assessoria do cantor informou nesta segunda-feira que o Rei acabou pegando uma carona com os funcionários. "O carro de apoio estava atrás e ele seguiu para o estúdio", informou a equipe do rei.

Nas redes sociais, os internautas brincaram sobre o preço da gasolina. Confira o vídeo: