Simone Medina esta afastada do filho após uma série de polêmicas Reprodução

Publicado 22/11/2021 15:14

Rio - Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, desabafou nas redes sociais e refletiu sobre maternidade neste domingo (21). Ela vive em meio a polêmicas com o filho e a nora, Yasmin Brunet. Ao celebrar a vitória da caçula, Sophia Medina, no festival de surf de Saquarema, ela fez um texto refletindo sobre o papel de mãe.



"Mães, independente das nossas lutas, frustrações, decepções, saibam que o Senhor honra e escuta todas as nossas orações e nunca desistam dos seus filhos, pois ser mãe não foi uma escolha sua e, sim, de Deus", disse no texto.

"E, mesmo que não pessoalmente, fisicamente, sempre ore e clame pela vida e vitória dos seus filhos, pois nada é maior que a gratidão, que a fidelidade e a graça de Deus que nos sustenta e nos move", prosseguiu.

A empresária escreveu uma declaração à filha. "Filha, sem palavras pra menina-mulher de Deus que você se tornou . Muito orgulhosa e feliz com tudo que Deus preparou para nós neste dia! Charlão, você é sem palavras, sempre foi e será até a eternidade o amor que Deus me deu nesta terra para, juntos, partilharmos desta missão”, disse.

“Te amo até a eternidade e iremos juntos até o fim. Deus estabelece uma nova aliança na nossa família e ninguém pode impedir", disse. Em outra postagem, Simone elogiou marido e filha.

"Cha e Sophi, não me canso de olhar para vocês. Começa a passar um filme na minha cabeça que há 20 anos tomei a melhor e mais importante decisão da minha vida, dividir a vida com você Charlão", disse.

"Um relacionamento sólido, com princípios e hábitos que criamos para o bem da nossa família, para sempre saberem que tinham um lugar seguro para voltar quando precisassem, um lugar diferente desse mundo muito louco e maldoso. E, com três anos juntos, tomamos juntos a decisão de termos um filho (a) com as nossas características", comentou.

"Hoje olhando para esta foto vejo características claras de que a Sophia é nossas versões muito mais milhões de vezes melhorada pois, todo amor que tínhamos entre nós demos para ela e ela absorveu isso muito bem", concluiu.