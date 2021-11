Xuxa e Eliana - Reprodução

Publicado 22/11/2021 13:58

Rio - Hoje (22) é aniversário da apresentadora Eliana e a amiga de carreira, Xuxa, a parabenizou nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, a 'rainha dos baixinhos' compartilhou imagens das duas mais jovens e no começo da carreira, além de desejar felicidades no aniversário.

"Li “'miglizinha' torço muito por você, cada conquista sua me deixa com sorriso no rosto, conhecer seu príncipe e sua princesa foi muito lindo, me fez eu querer vê-los saudáveis e muito felizes, pois sei que a felicidade deles é a sua, hoje eu reforço o que eu desejo todos os dias de longe para você. Seja feliz sempre e que Deus abençoe sua família grandemente", disse a apresentadora.

Nos comentários, fãs das apresentadoras brincaram com a amizade das duas e disseram que Mara Maravilha não iria gostar da publicação, já que ela se envolveu em polêmicas com Xuxa recentemente e se diz excluída pelas apresentadoras e Angélica. "A Mara deve se rasgar toda vendo essas fotos", disse um seguidor.

"A Mara Maravilha tá batendo a cabeça na parede uma hora dessas", disse um seguidor com risadas, que logo afirmou: "Adoro a vibe das três". "Amizade verdadeira é assim, passa o tempo, e mesmo com a distância, os laços só ficam mais fortalecidos. Xuxa, Angélica e Eliana três vencedoras", disse outro seguidor.

