Manu Gavassi e o namorado, Jullio ReisReprodução do Instagram

Publicado 22/11/2021 12:05 | Atualizado 22/11/2021 12:06

Rio - Sorte no trabalho e também no amor. Com um álbum recém-lançado, "Gracinha", Manu Gavassi, de 28 anos, vive ótima fase na vida pessoal. Ela namora o modelo Jullio Reis e diz que "está muito apaixonada e feliz, como nunca esteve na vida". Os dois assumiram o romance em junho deste ano e o relacionamento segue firme, forte e também leve, o que deixa a cantora com sorriso no rosto ao falar do amado.

"Ele é demais. Um encontro de almas. Não sabia que relacionamento era fácil. Não sabia o que era amar uma pessoa loucamente, ela te amar loucamente de volta e é só isso mesmo. Nada daquela toxina, aquele medo... É leve! Desde o começo, a gente sentiu isso e foi muito rápido", disse Manu, durante um papo no podcast "Pod Delas".

A artista contou ainda que sempre procurava por problemas em suas histórias de amor. Temas, inclusive, presentes nas canções que escreveu ao longo da carreira. Pensava não dar certo com ninguém, ao mesmo tempo que se sentia culpada caso algum romance não fosse para frente. Coisa que mudou após Jullio aparecer na sua vida. Os dois foram apresentados por um amigo em comum.

"A gente se encontrou num momento certo dos dois de evolução. Ele estava muito bem sozinho, eu estava muito bem sozinha'', continua ela: "Nos encontramos no momento certo de ter maturidade e de não sentir a vergonha de se abrir com o outro e falar as coisas que está sentindo. Acho que a gente evoluiu para chegar até aqui e ter o relacionamento que a gente tem. Mas também acho que somos almas gêmeas".