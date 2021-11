Danni Suzuki - Fernanda Araujo/Reprodução

Danni SuzukiFernanda Araujo/Reprodução

Publicado 22/11/2021 09:55 | Atualizado 22/11/2021 09:59

Rio - Danni Suzuki, de 44 anos, compartilhou um clique ousado neste domingo. A atriz, de 44 anos, posou dentro de um banheiro totalmente sem roupa, cobrindo os seios apenas com o próprio corpo. No registro do fotógrafo, a estrela faz carão e aparece com o cabelo bem curtinho.

"Leve e doce noite…", disse ela, que ainda acrescentou: "vejo vocês amanhã" (em tradução literal do inglês). Os seguidores, claro, elogiaram a beleza da atriz. "Maravilhosa", escreveu o empresário Mauro Sousa, filho do cartunista Mauricio de Sousa. "Simplesmente linda", elogiou um fã.