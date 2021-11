Quitéria Chagas - Reprodução Internet

Publicado 21/11/2021 17:31 | Atualizado 21/11/2021 17:44

Rio- Quitéria Chagas, 41 anos, é um dos grandes ícones do carnaval carioca. Neste sábado (21), no dia da "Consciência Negra", a atriz aproveitou para comemorar sambando muito na feijoada da Império Serrano. Ela desfila pela escola há mais 20 anos e reassumiu seu posto de Rainha de Bateria recentemente. Chagas que mora na Itália, veio para o Brasil em setembro para acompanhar de perto os preparativos para folia.

Com uma história extensa no carnaval, Quitéria usa sua visibilidade para causas importantes. Ela é embaixadora do samba pela Fenasamba (Federação Nacional das Escolas de Samba) e é envolvida com luta por políticas públicas para o meio cultural.

A feijoada da agremiação, ainda contou com o show da bateria da Império Serrano e a apresentação do samba-enredo "Mangangá", do carnavalesco Leandro Vieira. O enredo fala sobre a história do ativista Besouro Magangá, que lutou no recôncavo baiano após abolição.