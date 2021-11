Romulo Estrela e Rainer Cadete - Reprodução

Publicado 21/11/2021 15:47

Rio - Por essa os fãs de 'Verdades Secretas' não esperavam! Enquanto na dramaturgia, Cristiano (Romulo Estrela) vive uma affair por Angel (que por enquanto ainda é interpretada por Camila Queiroz), na vida real os pares estão bem diferentes.

Prova disso é a foto postada por Rainer Cadete, que faz o personagem Visky na novela. Na cama com Romulo Estrela, o ator brincou: "Imagina acordar dessa conchinha depois de maratonar #vs2 ? @romuloestrela corre aqui!".

Mas o que Rainer não imaginava é que Romulo fosse retribuir a brincadeira do amigo com tanto carinho. "Meu amadoooo!!!! @rainercadete, você é um furacão dando vida pra esse personagem meu irmão. Me sinto muito feliz de ter presenciado isso tão de perto. que esse seja o primeiro de muitos trabalhos que faremos juntos", se declarou Romulo, que deixou o coração de Rainer derretido.

"@romuloestrela que honra ser reconhecido por você, meu irmão. Que felicidade foi poder dividir tanto momentos gostosos do seu lado, e que seja mesmo o primeiro de muitos. Obrigado por TANTO! você é gigante", respondeu Rainer.

