Publicado 21/11/2021 13:36

Rio - Durante sua participação no 'Big Brother Brasil 21', Gil do Vigor sempre frisou o quanto a educação é importante e mudou sua vida. Tanto que o economista aproveitou o primeiro fim de semana da aplicação da prova do ENEM para desejar sorte aos candidatos que buscam uma vaga em universidades.

"Desejo muita concentração pra quem vai prestar ENEM. Já estive onde vocês estão e sei o que está em jogo. Então, confiem em si e em todo o conhecimento que já adquiriram! Vocês são capazes! Não esqueçam: caneta preta, RG, cartão de confirmação e máscara! Foco, vai dar tudo certo", disse o ex-BBB que cursa PhD em economia nos Estados Unidos.

O Exame Nacional do Ensino Médio acontece nos dias 21 e 28 de novembro e é a principal ferramenta de entrada em universidades públicas e privadas no país. O primeiro dia conta com aplicação de questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. Já no segundo dia as questões são sobre Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.