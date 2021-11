Alcione e Maju Coutinho - Reprodução

Publicado 21/11/2021 14:39

Rio - Neste domingo, dia 21 de novembro, Alcione completa 74 anos de idade. Musa da música brasileira, Marrom aproveitou a data para celebrar a conquista de uma outra amiga. Pelas redes sociais, Alcione adiantou que vai participar do 'Fantástico' deste domingo e parabenizou Maju Coutinho pelo comando do programa.

"No dia do meu aniversário, eu e o Brasil ganhamos esse presente: @majucoutinhoreal no comando do Fantástico @showdavida! E ainda me uni a Tia Surica, Mart’nália, Teresa Cristina e Maria Rita, para falarmos da força feminina no Samba! A cada espaço conquistado por nós, mulheres, é um ato de resistência e uma vitória coletiva!", escreveu Alcione na legenda das fotos onde aparece junto a Maju e às outras celebridades.

