Casal curte dia de sol Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2021 15:24

Rio - Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estão curtindo o dia de sol no Rio de Janeiro neste domingo (21). O sambista publicou vídeos nos stories do Instagram no quintal de casa e aproveitou para se declarar para a atriz.



"O que é isso? É vídeo? Deus me livre. Impostável", disse Paolla ao perceber que estava sendo filmada pelo namorado. Diogo, então, elogiou a atriz, que elegeu um biquíni laranja para o dia de sol carioca. "Linda a moça bonita, né?", se divertiu o cantor.

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estão namorando desde julho e constantemente trocam declarações através das redes sociais.