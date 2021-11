Atriz criticou o Dia da Consciência Negra - Reprodução

Publicado 21/11/2021 16:23

Rio - Regina Duarte voltou a causar polêmica nas redes sociais. A ex-secretária da cultura do governo Bolsonaro usou um vídeo antigo do ator Morgan Freeman para questionar a existência do Dia da Consciência Negra.

"Ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Quando teremos o Dia da Consciência Branca, Amarela, Parda…? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas? Quando vamos parar de olhar pra trás e enfrentar o hoje e nós olharmos com a coragem da cara limpa? maduros, evoluídos, conscientes de nossa luta, irmanados em nossa capacidade, de sermos... HUMANOS? Simplesmente IRMÃOS?", escreveu na legenda da publicação.

Alguns seguidores resolveram responder a colocação da atriz. "A data simboliza a luta. Todos sabem que a luta é diária, mas ter um dia faz com que as pessoas não desistam da luta. Os brancos não precisam de um dia simbólico, pois você conhece algum branco que foi escravizado? Conhece alguém que morreu ou deixou de ter direitos só por ser brancos? Não podemos minimizar as mazelas que a raça negra sofreu e ainda sofre. É preciso lutar mais ainda", tentou explicar um. "Ele não entendeu que a consciência é no coletivo. E a Regina sempre decepcionando", disse outro.