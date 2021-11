Ariadna Arantes e Ratinho - Reprodução Internet

Publicado 21/11/2021 15:52 | Atualizado 21/11/2021 16:11

Rio- Neste sábado (21), Ariadna Arantes movimentou as redes sociais ao fazer um comentário sobre Ratinho. A ex-BBB se pronunciou com objetivo de defender a amiga, Anitta, mas acabou expondo uma possível pulada de cerda do apresentador.

"Falou o cara bem casado que quando acaba a gravação do programa leva umas e outras e se tranca no camarim. Só não posso falar nome, mas eu vi, eu estava lá", escreveu Ariadna.