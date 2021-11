Geraldo Luís - Reprodução Internet

Geraldo Luís

Publicado 21/11/2021 19:39

Rio- Nesta última sexta-feira (19), Geraldo Luís passou por uma situação delicada em relação a sua saúde. O apresentador teve um mal estar e por conta disso ficou internado para realização de exames. Na ocasião foram descobertos placas de gorduras nas artérias do coração.

O apresentador que vive com Diabetes, também passou por quadro gravíssimo de Covid-19 no começo do ano, ele chegou a ficar na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Neste domingo (21), em uma live em seu instagram, Geraldo explicou o que ocasionou o mal estar e quais cuidados precisarão ser tomados daqui para frente.

"A gente já não tem mais 20 anos de idade, de duas semanas para cá, comecei a ter uma canseira absurda. Comecei a olhar e, realmente, a diabete descompensou. A minha diabete sempre foi muito bem controlada, mas de duas semanas para cá começou a oscilar. E quando a diabete sobe, a gente realmente fica muito mal", disse ele.

"Não precisou colocar o stent, eles vão agora cuidar clinicamente, eu vou ter que reduzir essas placas de gordura, a reeducação alimentar que eu vou ter que ter, os novos medicamentos que eu já comecei a tomar. Se eu não cuidar dessas placas de gordura, que estão entre 25% e 30%, elas podem obstruir as veias e, para o diabético, pode dar um enfarte muito mais rápido", completou Geraldo.

