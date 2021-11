Chay Suede mostra primeiros dia de vida do filho José - Reprodução

Publicado 22/11/2021 13:39

Rio - Chay Suede e Laura Neiva são só amor após o nascimento do segundo filho do casal. José, irmão mais velho de Maria, nasceu na última quarta-feira e vem recebendo o carinho dos pais que, aos poucos, compartilham com os fãs algumas fotos dos primeiros dias do bebê.

fotogaleria

Pelas redes sociais, Chay postou fotos com o bebê em seu colo, no colo da esposa, a modelo Laura Neiva, e ao ladinho da irmã Maria.

Confira: