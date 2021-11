Enzo Celulari - Reprodução/Instagram

Enzo CelulariReprodução/Instagram

Publicado 22/11/2021 14:54

Rio - Enzo Celulari postou um registro em que aparece com as unhas pintadas no Instagram. Mas o clique não agradou todos os seguidores, que questionaram o motivo dele ter decido fazer desenhos nas unhas.

fotogaleria

"Homens disputando com mulheres unhas pintadas. Por que será que homens gostam tanto de parecer com mulher em algo?", escreveu uma seguidora. Enzo, na sequência, respondeu com ironia. "Não é sobre disputa. É sobre gosto, liberdade e arte. Tá ouvindo o tabu sendo quebrado?", disparou o ator.



"Mano, que unha é essa? Estragou a foto", comentou outra seguidora, que também foi respondida por Enzo. "Desculpa se desagradei", respondeu o ex de Bruna Marquezine.

Mas houve quem gostasse do resultado também. "Olho pra você e penso: 'como ele é autêntico'. Adoro seu estilo", disse uma fã. "A unha dele mais arrumada que a minha", confessou outra.