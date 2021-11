Ex-BBB exibe barriguinha em dia de sol - Reprodução/Instagram

Publicado 22/11/2021 14:40

Rio - Viviam Amorim renovou o bronzeado no último domingo (21) e aproveitou para anunciar a chegada à vigésima sétima semana de gestação. A ex-BBB está grávida do primeiro filho com o publicitário Léo Hirschmann.

"Carinha de quem tá entrando no 7º MÊS DE GESTAÇÃOOO. Dá uma segurada aí, senhor tempo! Quero ver a carinha da Malu, mas tá passando rápido demaissssss!!!! (Tá mto cedo p eu dizer q vou sentir falta desse barrigão?)", escreveu Vivian.

A apresentadora do Multishow está nos preparativos finais para a chegada da filha. Além da escolha do enxoval, Vivian Amorim fez o primeiro ensaio fotográfico de gestante.