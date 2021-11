Samara Kalil impressiona Maiara e Maraisa por semelhança com Marília Mendonça - reprodução do instagram

Samara Kalil impressiona Maiara e Maraisa por semelhança com Marília Mendonçareprodução do instagram

Publicado 22/11/2021 15:03 | Atualizado 22/11/2021 15:04

Rio - Uma fã surpreendeu Maiara e Maraisa por sua semelhança com Marília Mendonça, que morreu no início deste mês após sofrer um acidente aéreo, em meio ao público do show da dupla em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, neste sábado. Maiara chegou a se emocionar ao ver a jornalista Samara Kalil ao cumprimentar os fãs. "Ela pega na minha mão, olha para mim, desvia o olhar e segura a emoção", contou a também empresária em seu Instagram.

fotogaleria

Através dos Stories, nesta segunda-feira, Samara disse que está sendo acusada por alguns internautas de se promover. "Jamais me promoveria com essa situação. Quando eu falo de entrar no camarim e ver as meninas, é muito emocionante mesmo. É nítida a minha emoção. Parece que a gente dar um abraço nelas, pega um pedacinho de Marília também. Sempre admirei a Marília, sempre fui fã. Jamais faria algo pra elas (Maiara e Maraisa) passarem por isso. Foi totalmente natural, fui a um show, como vou a tantos outros. Fui de óculos, porque sem óculos eu não ia enxergar nada", destacou.

Após o show, a jornalista até publicou uma foto com a dupla em seu Instagram e falou sobre o momento. "Que momento, meu Deus! Eu só me lembro que me arrepiava dos pés à cabeça sem parar. Maiara e Maraisa, obrigada por esse abraço! Um afago pro coração que hoje é só saudade", escreveu ela, que ainda citou sua semelhança com Marília. Ela negou que seja cover da cantora. "Não, gente, não sou. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Tem seis anos da minha vida que convivo diariamente com pessoas me dizendo que me pareço com ela, mas não passa de uma coincidência. E isso pra mim é uma honra! Minha Marília sempre estará viva no meu coração, ela é eterna", disse.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Kalil (@samara.kalil)

Relembre o caso

A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos, vítima de um acidente de avião em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show, no dia 5 de novembro. A Cemig (Companhia Elétrica de Minas Gerais) confirmou que a aeronave bateu em uma torre de distribuição elétrica antes de cair em uma cachoeira.



Além da cantora, outras quatro pessoas ocupavam a aeronave: assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, seu produtor, Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Henrique Bahia, o piloto e o copiloto, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana. Todos foram resgatados sem vida.