Sambistas usam as redes sociais para lamentar a morte de Anderson LeonardoReprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 17:09

Rio - Vários sambistas usaram as redes sociais nesta sexta-feira, 26, para lamentar a morte do vocalista do Molejo, Anderson Leonardo . O cantor faleceu aos 51 anos, um ano e meio após um diagnóstico de câncer na região inguinal, um tipo raro da doença.

O cantor Belo disse que estava esperando Anderson para subir ao palco com o Soweto, que está fazendo 30 anos, e também agradeceu ao vocalista.

"Papai do céu prega peças em nós, que de fato jamais estaremos preparados. O Soweto fazendo 30 anos e eu esperando ter você no nosso palco, o Rio de Janeiro foi apresentado ao nosso grupo pelo @molejo, poucos sabem disso, e você meu irmão @cantorandersonleonardo fez de tudo para que nos sentíssemos em casa. Agora a casa que mais se alegra é o Céu. Muito obrigado pela dedicação e compromisso com a música popular brasileira, em especial com o nosso segmento. Somos todos muito mais felizes por que você continuará existindo em cada brincadeira de criança. Que Deus te acolha com toda sua misericórdia e console a todos nós que te amamos tanto", escreveu Belo.







Péricles também lamentou a morte do amigo. A declaração foi feita em vídeo enviado à TV Globo.

"Minha gente, é com uma tristeza que não dá para medir que eu vou falar do Anderson, né? Primeiro agradecer por tanta alegria que ele deixou para nós e esse legado imenso que ele deixa como compositor, um grande pesquisador da música, um grande cara, um grande amigo. Não é fácil perder um amigo deste tamanho. A gente fica triste mas, de alguma forma, que a família se sinta abraçada por todos nós. A gente vai levar a essência dele junto com a gente, aonde quer que seja. Anderson, meu irmão, você vai morar para sempre no nosso coração", disse.

Em seu Instagram, Xande de Pilares compartilhou um vídeo cantando com Anderson e agradeceu a oportunidade de ter tido momentos com o vocalista. "Obrigado pela oportunidade de poder partilhar muitos grandes momentos ao seu lado, você foi um gigante. Descanse em paz, meu amigo, meu irmão!!! Estaremos juntos pela eternidade @cantorandersonleonardo."







Zeca Pagodinho também fez uma declaração à TV Globo sobre a morte de Anderson: 'rezamos muito'.

"Aí, Molejão. Que Deus te receba na mesma alegria que você transmitia aqui na terra com seus shows. Rezamos muito, mas Deus quis assim, e assim que tem que ser. Valeu.", afirmou o cantor.