Pep Guardiola - AFP

Pep GuardiolaAFP

Publicado 26/04/2024 10:31 | Atualizado 26/04/2024 10:47

Rio - Na reta final do Campeonato Inglês, Arsenal e Manchester City disputam ponto a ponto o título da competição. Porém, na opinião de Pep Guardiola, o Liverpool ainda está na briga, apesar de ter perdido os seus dois últimos jogos. O espanhol acredita que o mesmo pode acontecer com os dois clubes que lideram o torneio.

"A corrida pelo título não é só entre nós e o Arsenal. O que aconteceu ao Liverpool, duas derrotas consecutivas, pode acontecer ao Arsenal, pode acontecer conosco. O que é importante é que ainda estamos lá. Há muitos jogos para jogar!", afirmou.

No atual momento, o Arsenal lidera a competição com 77 pontos, enquanto o Manchester City tem um a menos, porém, tem uma partida a mais para disputar. O Liverpool aparece com 74 pontos na terceira colocação. Fatal quatro jogos para o fim do Campeonato Inglês para os Reds e para os Gunners. Para o atual tricampeão inglês faltam cinco duelos.