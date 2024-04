Troféu da Conmebol Libertadores - Divulgação/Conmebol

Publicado 26/04/2024 07:45

Rio - O primeiro turno da fase de grupos da Libertadores não foi tão positivo para os clubes do Rio de Janeiro. Após um sorteio que agradou a Botafogo, Flamengo e Fluminense, dentro de campo, as equipes cariocas não conseguiram encaminhar suas classificações para as oitavas de finais e terão que se superar nos três jogos que restam até as oitavas de finais.

A situação mais complicada é do Botafogo. O Alvinegro perdeu os dois primeiros jogos, venceu na atual rodada e está na lanterna da sua chave. O Clube carioca tem duas partidas fora de casa, contra Junior Barranquilla, que o venceu no Nilton Santos, e o Universitario, além da LDU, no Rio, e terá que vencer todos os adversários para obter a vaga em precisar torcer por combinações de resultados.

Atual campeão, o Fluminense é a equipe que está em melhor situação, mas ainda assim não tem tido bom rendimento na competição. O Tricolor lidera seu grupo com cinco pontos e terá mais dois jogos no Rio, contra Alianza Lima e Cerro Porteño, para buscar a classificação e o primeiro lugar da chave. Os tricolores também vão até Santiago encarar o Colo Colo.

Já o Flamengo ocupa a segunda colocação em um grupo bastante embolado, que tem o Bolívar como líder absoluto. A primeira posição ficou complicada para o Rubro-Negro, que irá encarar Millonarios e Bolívar, no Maracanã, além do Palestino, fora de casa.