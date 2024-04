Lilly Nascimento, uma das principais repórteres da ESPN, está grávida de seu segundo filho - Reprodução / Instagram

Lilly Nascimento, uma das principais repórteres da ESPN, está grávida de seu segundo filhoReprodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 18:40 | Atualizado 25/04/2024 18:41

São Paulo - A repórter Lilly Nascimento, da ESPN, que está grávida de seu segundo filho, foi assaltada nesta quinta-feira (25), em frente ao centro de treinamento do Palmeiras. Ela estava na entrada do portão da Academia de Futebol, na Avenida Marquês de São Vicente, quando um homem levou seu celular. De acordo com o canal, a jornalista passa bem.

Lilly estava gravando uma matéria em frente ao CT quando o crime aconteceu. O perfil da repórter no Instagram foi invadido e é usado pelos suspeitos para aplicar o "golpe da mudança", com vendas falsas de móveis e eletrodomésticos.

A jornalista, que é uma das principais repórteres da ESPN, retornou da Argentina na quarta-feira (24), já que estava na cobertura do jogo do Corinthians contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana.

Em contato com o 'Uol', o Palmeiras lamentou o incidente e se colocou à disposição para ajudar nas investigações. Confira:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras se solidariza com a repórter Lilly Nascimento, da ESPN, que teve o celular roubado na manhã desta quinta-feira (25), em frente à Academia de Futebol. Tão logo tomou conhecimento da ocorrência, o clube entrou em contato com a direção do canal e se prontificou a colaborar na identificação do(s) envolvido(s), por meio de imagens das câmeras de monitoramento do local.



Não é de hoje que a avenida onde se localiza o centro de treinamento do Verdão sofre com constantes assaltos - inclusive, vários colaboradores do clube já foram vítimas desse tipo de delito. Pedimos que as autoridades de segurança pública tomem as providências necessárias, com urgência, para que casos como esse não se repitam".