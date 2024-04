Yan Couto em ação pela seleção brasileira - Vitor Silva / CBF

Publicado 25/04/2024 17:58

Espanha - Jogador com passagem pela seleção brasileira, o lateral-direito Yan Couto foi alvo de preocupação por parte do Girona na manhã desta quinta-feira (25). O brasileiro se envolveu em um choque forte com o zagueiro Juanpe Ramirez, durante o treino da equipe, e os dois atletas tiveram que ser encaminhados para um hospital da Catalunha.

Os dois jogadores colidiram de frente e foram submetidos a uma série de exames clínicos minuciosos para descartar lesões. Porém, segundo o próprio clube catalão, Yan Couto e Juanpe Ramirez já receberam alta. Enquanto o lateral-direito brasileiro sofreu um corte na sobrancelha e talvez seja relacionado para o jogo contra o Las Palmas, no próximo sábado (27), o zagueiro fraturou o nariz e ficará semanas afastado.

"Juanpe e Yan Couto sofreram um forte susto em um jogo durante o treino de hoje e foram levados ao hospital, de onde já tiveram alta. Juanpe sofreu uma fratura nasal e ficará afastado por aproximadamente duas semanas. Yan Couto, com golpe forte e corte na sobrancelha, entrará na relação de amanhã dependendo de sua evolução", informou o Girona.

COMUNICAT MÈDIC | Juanpe i Yan Couto han patit un fort xoc en una acció de joc durant l'entrenament d'avui i han traslladats a l'hospital, d'on ja estan donats d'alta. — Girona FC (@GironaFC) April 25, 2024

Yan Couto é um dos principais destaques do Girona, sensação da Espanha que ocupa a terceira colocação do campeonato nacional. Emprestado ao clube espanhol pelo Manchester City, o lateral-direito tem dois gols e oito assistências feitas em 35 jogos realizados nos "Blanquivermells" na temporada.

Sua boa fase fez com que Yan Couto fosse convocado para integrar a seleção brasileira em duas ocasiões: nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias, e nos amistosos contra Espanha e Inglaterra.