Mewa Arena, estádio do Mainz - Divulgação / Mainz 05

Publicado 25/04/2024 16:10

Alemanha - Uma bomba de 500 quilos foi encontrada próxima à Mewa Arena, casa do Mainz, clube da primeira divisão da Alemanha. O artefato, que é do período da Segunda Guerra Mundial, foi descoberto durante obras que estavam sendo feitas em um campus universitário que fica ao lado do estádio.

Segundo a imprensa alemã, a bomba pertenceu ao exército dos Estados Unidos. Ela precisará ser explodida e, por consequência, quase cinco mil pessoas terão que sair de suas casas para que o artefato seja detonado.

A desativação está prevista para esta sexta e, portanto, não deve afetar o jogo do Mainz, que acontecerá no próximo domingo (28), contra o Colônia, na Mewa Arena. A partida é importante, pois ambos os times brigam contra o rebaixamento no Campeonato Alemão.