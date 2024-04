Neymar e Rakitic foram companheiros no Barcelona - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/04/2024 14:32

Espanha - Ex-jogador do Barcelona por seis temporadas, o meia croata Ivan Rakitic confessou ser um grande fã de Neymar. O jogador, que atualmente defende o Al-Shabab, da Arábia Saudita, afirmou, inclusive, que prefere o brasileiro a Messi, maior ídolo da história do clube catalão e um dos maiores nomes do futebol.

"Eu sou o maior fã do Neymar. Neymar estará sempre no meu time. Eu amo aquele cara", afirmou Rakitic, em entrevista ao "MicsPodcast".

O entrevistador, logo depois, questionou Rakitic se ele preferiria Neymar ao Messi. O croata reafirmou que o brasileiro é o seu jogador favorito, mas disse que Messi é o melhor jogador da história.

"Ele é meu jogador favorito. Mas claro que o Messi é o melhor jogador da história do futebol", completou.

Rakitic aproveitou a ocasião para enaltecer a qualidade técnica e a personalidade de Neymar ao afirmar que o brasileiro faz o futebol "parecer uma dança".

"Ele faz a diferença. Ele faz o futebol parecer com uma dança. Essa felicidade... É por isso que postei no Instagram uma mensagem dizendo para ele nunca perder a alegria dele", disse Rakitic.

"Eu tive a oportunidade de jogar com algumas das maiores estrelas do futebol. Ele é diferente. Ele é tão gentil, tão aberto. Sou muito feliz por ele ter tido a carreira que teve. Acho que ainda tem muitas coisas para fazer na carreira", complementou.

Rakitic jogou com Neymar e Messi entre 2014 e 2017, que foi o ano que o brasileiro deixou o clube para assinar com PSG.Neste período, o Barcelona conquistoutítulos como aLiga dos Campeões, o Mundial de Clubes, a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol.