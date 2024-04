Botafogo derrotou o Universitario, do Peru, por 3 a 1, na última quarta-feira (24) - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/04/2024 13:37

Rio - O Botafogo conquistou sua primeira vitória nesta edição da Libertadores na última quarta-feira (24), quando triunfou sobre o Universitario, no Estádio Nilton Santos, por 3 a 1. Após a partida, o treinador do clube peruano, Fabián Bustos, enalteceu a equipe alvinegra e afirmou que o resultado foi justo, mas reclamou do gramado sintético do estádio do clube brasileiro.

"Não estávamos acostumados, o campo estava muito complicado. Não é desculpa, mas é muito difícil, porque é muito rápido, é sintético, é outro futebol jogar em campos como esses, mas não é desculpa", afirmou Bustos, em entrevista coletiva após o jogo.

O treinador argentino também fez uma breve análise da partida. Bustos elogiou novamente o Botafogo, e lamentou o mau desempenho do Universitario no segundo tempo, que fez a equipe perder sua primeira partida após 27 jogos.



"No primeiro tempo eles tiveram a posse, nós tivemos algumas aproximações, não tivemos sobressaltos no primeiro tempo, eles não criaram chances claras, não me lembro de nenhuma. No segundo tempo começamos muito mal, jogamos 10 minutos muito mal, o que é estranho para nós, desconcentrados, vários erros seguidos que geraram os gols deles, e aí ficou difícil. É uma equipe boa, que melhorou muito com seu novo treinador, uma equipe difícil pelo campo ser muito rápido e pelos bons jogadores que têm na frente", concluiu.

O Botafogo, que é o lanterna do grupo D, volta a entrar em campo pela Libertadores no dia 8 de maio, quando retorna ao Nilton Santos, às 21h (horário de Brasília), para enfrentar a LDU, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição.