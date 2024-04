Enzo Alves foi o camisa 9 da Espanha Sub-15 em conquista de título da base - Divulgação

Publicado 25/04/2024 12:13

na conquista do título do torneio Supercopa Pinatar.

Filho mais velho de Marcelo, do Fluminense , Enzo Alves segue brilhando na categoria de base espanhola. Desta vez, o atacante do Real Madrid marcou um dos gols da seleção da Espanha Sub-15

A final foi disputada contra a Escócia e vencida por 3 a 1. Enzo gera grande expectativa no Real Madrid, que o considera com grande potencial. O jovem de 14 anos marcou 32 gols em 14 partidas na categoria sub-15 do cube.





O filho de Marcelo optou por atuar pela Espanha nas categorias de base, o que não o impede de, no futuro, defender o Brasil. O atacante marcou o primeiro gol pela seleção espanhola em março deste ano, ao garantir o 1 a 0 sobre a Itália.

Além de Enzo, o irmão mais novo, Liam, de 9 anos, dá os primeiros passos no futebol. Ele mora no Brasil junto aos pais e está nas categorias de base do Fluminense, na transição da quadra para o campo e, recentemente, treinou em Xerém.