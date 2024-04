Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 25/04/2024 22:20

Rio - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendeu a decisão de Xavi Hernández de seguir no comando do Barcelona. O italiano elogiou o trabalho do espanhol e definiu como um acerto a continuidade do ex-volante no clube rival por mais uma temporada.

"Xavi fez um bom trabalho no Barcelona, ele conhece o clube e acho que sua decisão de ficar é a correta. Temos que respeitar as mudanças de opinião porque nada é definitivo. Mudei de opinião muitas vezes durante minha carreira e mudar de opinião é legítimo", afirmou.

No começo do ano, Xavi informou que ficaria no Barcelona somente até o fim da atual temporada. O treinador, que está no clube desde 2021, explicou o motivo da permanência.

"Acho que o projeto não está concluído, acho que temos muitas opções para que o projeto continue a ser vencedor. Os jogadores, que são uma parte muito importante desta decisão (...) acreditam em tudo isto e isso me fez mudar de ideia. E, como retificar é sensato, aqui estamos", disse Xavi.