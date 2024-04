Rodrygo - AFP

Publicado 25/04/2024 20:21

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Real Madrid, o atacante Rodrygo, de 22 anos, pode não permanecer no clube espanhol na próxima temporada. O jornal local "Sport" repercutiu a situação nesta quinta-feira. A possível mudança de ares teria a ver com a chegada de Kyllian Mbappé.

O brasileiro pode perder espaço com a contratação do astro e o entendimento do Real Madrid é que Rodrygo precisa mostrar bastante valor nesta reta final de temporada para seguir no clube espanhol.

"Na próxima temporada, com a chegada de Mbappé , não está garantida a sua continuidade. Rodrygo tem chance para expandir ainda mais sua importância e transformar sua possível saída em um sério dilema dentro do clube e na arquibancada merengue. Talvez ele faça isso através da Liga dos Campeões", disse a publicação espanhola.

Rodrygo vem vivendo uma das suas melhores momentos no Real Madrid. O brasileiro entrou em campo em 45 partidas, fez 17 gols e oito assistências. Ele está perto de superar seus números anteriores de 57 jogos, 19 gols e dez assistências na última temporada.