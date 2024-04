City venceu mais uma no Inglês - AFP

Publicado 25/04/2024 18:00 | Atualizado 25/04/2024 18:00

Rio - Em busca do tetracampeonato consecutivo do Campeonato Inglês, o Manchester City não tomou conhecimento do Brighton e goleou o adversário por 4 a 0, fora de casa, em partida atrasada da 29ª rodada, que foi realizada nesta quinta-feira. Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola, que tem um jogo a menos, ficou um ponto atrás do líder Arsenal.

O grande destaque da partida foi Phil Foden, que vive uma grande fase, e anotou dois gols contra o Brighton ainda no primeiro tempo. O jogo foi praticamente decidido antes do intervalo, porque Kevin De Bruyne já havia aberto o placar para os visitantes, antes do inglês roubar a cena. Na segunda etapa, o argentino Julián Álvares deu números finais ao confronto.

O Manchester City chegou 76 pontos, ultrapassou o Liverpool, e está na segunda colocação. A equipe de Pep Guardiola tem um ponto a menos que o Arsenal, mas ainda tem cinco jogos por fazer até o fim do Campeonato Inglês, enquanto os gunners têm quatro.

Na próxima partida, o Manchester City irá jogar novamente fora dos seus domínios contra o Nottigham Forrest, neste domingo, às 12h30 (de Brasília). O Brighton, que ocupa a 11ª colocação, irá enfrentar o Bournemouth, fora de casa, às 10 horas (de Brasília), no mesmo dia.