Na próxima fase, João Fonseca terá pela frente o britânico Cameron Norrie, de 28 anos, no sábado (27)Daniel Kopatsch / ITF

Publicado 25/04/2024 16:30

Madri - Em sua primeira partida de Masters 1000, o brasileiro João Fonseca deu show na Espanha. Ele enfrentou o americano Alex Michelsen, nesta quinta-feira (25), e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/2. Após sair perdendo, conseguiu se recuperar e virar o duelo no saibro de Madri.

O jovem de 17 anos avança de fase e se junta a Thiago Monteiro e Thiago Wild na segunda rodada. Entre as mulheres, Beatriz Haddad também estreou com vitória.

O jogo

Alex Michelsen dominou o começo do confronto, com quebras de serviço, e abriu 4/0. João Fonseca, na sequência, entrou no jogo e diminuiu para 4/3. O brasileiro quase empatou o primeiro set no décimo game, mas o americano fechou em 6/4.



No segundo set, João Fonseca brilhou e venceu por 6/0, sem dar chances ao adversário. Michelsen voltou aos trilhos no terceiro set, mas o garoto manteve o ritmo e conseguiu reverter todos os games em que teve o serviço ameaçado. No fim, 6/2 para o brasileiro.

Agenda

Agora, João Fonseca terá pela frente o britânico Cameron Norrie, de 28 anos, no sábado (27). Ele é o número 30 do ranking e 29º cabeça de chave no saibro de Madri. Os dois tenistas nunca se enfrentaram anteriormente.