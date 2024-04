Filipe Toledo, bicampeão mundial de surfe - Thiago Diz / WSL

Filipe Toledo, bicampeão mundial de surfeThiago Diz / WSL

Publicado 25/04/2024 15:00 | Atualizado 25/04/2024 15:12

Rio - O Brasil vai voltar a ter o elenco completo na próxima temporada do Circuito Mundial de Surfe (WSL). O bicampeão Filipe Toledo e João Chianca, o Chumbinho, receberam convites da organizadora do torneio para disputar a elite do surfe em 2025. Assim, eles não precisarão disputar torneios classificatórios para tentar assegurar a vaga na competição.

A WSL também confirmou convites para Kelly Slater, que não passou pelo corte do meio de temporada, para as etapas do Taiti e das Ilhas Fiji ainda nesta temporada. Após a eliminação em Margaret River, na Austrália, o maior campeão mundial de surfe anunciou que vai se aposentar.

Filipe Toledo é o atual bicampeão do Circuito Mundial de Surfe, mas decidiu tirar um ano sabático em 2024 para cuidar da saúde mental. Já Chumbinho sofreu um grave acidente enquanto treinava nas férias em Pipeline, no Havaí, e não disputou nenhuma etapa da temporada. Ele vai disputar o Challenger Series 2024 na Austrália para recuperar a forma física.

Filipe Toledo e Chumbinho vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Eles ainda terão a companhia do tricampeão mundial Gabriel Medina, que garantiu a vaga após vencer o ISA Games, em Porto Rico.