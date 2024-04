Romário disputará jogos da Série B do Carioca pelo America - Reprodução/TNT Sports

Romário disputará jogos da Série B do Carioca pelo AmericaReprodução/TNT Sports

Publicado 25/04/2024 17:05 | Atualizado 25/04/2024 18:16

Romário iniciou seus treinos para voltar aos gramados pelo America. Aos 58 anos, o Baixinho, que também é presidente do tradicional clube carioca, participou de sua primeira atividade com a comissão técnica quinta-feira (25), no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. Rio - Inscrito na Série A2 do Campeonato Carioca . Aos 58 anos, o Baixinho, que também é presidente do tradicional clube carioca, participou de sua primeira atividade com a comissão técnica quinta-feira (25), no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca.

Durante o treino, Romário fez alguns trabalhos de passe e finalização. O ex-atacante também aproveitou para aprimorar a parte física.

o sonho de jogar ao lado do filho, Romarinho, que foi contratado recentemente pela equipe rubra. Além disso, deixou claro que não irá disputar a Série A2 do estadual por completo.

O anúncio da volta de Romário aos gramados aconteceu no dia 16 de março. Aposentado desde 2009, quando encerrou sua carreira justamente pelo America, o tetracampeão mundial afirmou que o motivo de seu retorno é realizar, que foi contratado recentemente pela equipe rubra. Além disso,

"Galera, vocês devem estar acompanhando a possibilidade da minha volta aos gramados. Deixando claro que não é pra disputar o campeonato, mas sim para fazer alguns joguinhos pelo meu time do coração, o Mecão. Além disso, vou realizar mais um sonho: jogar ao lado do meu filho", afirmou Romário.



Em coletiva após o treino, o Baixinho brincou, afirmando que irá bater os pênaltis do America de qualquer jeito. Além disso, reiterou que o objetivo do Mequinha, apesar de difícil, é o acesso para a primeira divisão do Carioca.

"(Se tiver um pênalti) O presidente vai pedir ao treinador para bater. Se o treinador decidir que ele não vai bater, o treinador vai sair e o presidente vai bater de qualquer jeito. Cara, isso é uma responsabilidade para o presidente", brincou Romário.



"O objetivo do América, como todos sabem, eu já coloquei e vou repetir. Por mais que seja difícil, é ser campeão dessa segunda divisão. Para o ano que vem a gente vai. Para a gente disputar a divisão principal do nosso campeonato carioca", completou.

O America estreia na Segundona do Carioca no dia 18 de maio, às 15h, contra o Petrópolis, no Estádio Giulite Coutinho. Apenas o campeão sobe para a elite do Estadual.