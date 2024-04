Romário é o novo presidente do America - Arthur Lyrio / AFC

Publicado 16/04/2024 20:06 | Atualizado 16/04/2024 20:07

Rio - Agora é oficial: Romário, de 58 anos, está liberado para retornar aos gramados. O presidente do America apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF no início da noite desta terça-feira (16). Mais cedo, o clube inscreveu o Baixinho para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Carioca

Aposentado desde 2009, quando encerrou sua carreira justamente pelo America, o tetracampeão mundial afirmou que o motivo de seu retorno é realizar o sonho de jogar ao lado do filho, Romarinho, que foi contratado recentemente pela equipe rubra. Além disso, deixou claro que não irá disputar a Série B do estadual por completo.

"Galera, vocês devem estar acompanhando a possibilidade da minha volta aos gramados. Deixando claro que não é pra disputar o campeonato, mas sim para fazer alguns joguinhos pelo meu time do coração, o Mecão. Além disso, vou realizar mais um sonho: jogar ao lado do meu filho", escreveu Romário em rede social.



O America estreia na Segundona do Carioca no dia 18 de maio, às 15h, contra o Petrópolis, no Estádio Giulite Coutinho. Apenas o campeão sobe para a elite do Estadual.