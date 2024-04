Jorge Jesus tem feito sucesso comandando o Al-Hilal - Divulgação

Publicado 16/04/2024 18:11

O time saudita comandado por Jorge Jesus tem 34 partidas em que só vence e é reconhecido pelo Guiness, o livro dos recordes.

O pouco conhecido Arkadag FC, do Turcomenistão, quer ser reconhecido como o atual detentor do recorde de vitórias seguidas do futebol mundial, que passou a ser do Al-Hilal a partir de março deste ano e é reconhecido pelo Guiness, o livro dos recordes.

Fundado somente no ano passado pelo ex-presidente do Turcomenistão Gurbanguly Berdymukhamedov, o Arkadag reivindica ter a maior sequência em atividade ao garantir que está há 37 partidas apenas vencendo, desde a temporada passada.

Entretanto, o Guiness, em contato com o jornal inglês 'The Guardian', não aceita os resultados apontados pelo clube, alegando a falta de dados oficiais do país asiático, considerado o terceiro mais fechado do mundo.

"Há poucos detalhes disponíveis sobre a liga do Turquemenistão, menos do que queremos para o tipo de diligência que realizamos na nossa pesquisa. Isto também pode ser indicativo de um nível de organização e competição abaixo do que normalmente procuramos. Tendo tudo isto em conta, confirmamos o Al-Hilal como detentor do recorde", diz em nota.

O Arkadag, cujo nome significa "herói protetor", garante que venceu todos os 24 jogos em sua estreia na liga do Turcomenistão do ano passado, sendo campeão, assim como mais seis vezes na atual temporada e outras sete na Copa local.