Ancelotti em treino do Real Madrid no Etihad Stadium, casa do Manchester City - Oli Scarff/AFP

Ancelotti em treino do Real Madrid no Etihad Stadium, casa do Manchester CityOli Scarff/AFP

Publicado 16/04/2024 16:10

Inglaterra - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou que o histórico do clube espanhol, que nunca venceu no Etihad Stadium, contra o Manchester City não o incomoda. Os times se enfrentam nesta quarta-feira no estádio dos atuais campeões da Liga dos Campeões pela partida de volta das quartas de final da atual edição. No jogo de ida, em Madri, houve empate em 3 a 3.



"Cada um pode olhar para as estatísticas como quiser", afirmou Ancelotti. "A estatística é feita para ser rompida. Havia muitos confrontos que o Real Madrid não vencia e logo conseguiu", completou.

Questionado se o duelo do ano passado, que terminou em 4 a 0 para o time inglês, pelas semifinais da Liga dos Campeões causava insônia, o técnico brincou. "Nada me tira o sono. Se eu comer muito à noite, talvez não durma bem."



Ancelotti também demonstrou bom humor ao falar se tinha alguma surpresa para Guardiola, técnico do Manchester City. "Não (risos). Nós nos conhecemos muito bem. Pep pode ficar tranquilo que não vou fazer nada. Planejamos jogar de maneira plena, atacar e defender bem. Não estamos focados em um aspecto apenas", completou.

Apesar de parte da imprensa enfatizar o duelo entre os treinadores, Ancelotti afirmou que o futebol "sempre é dos jogadores". "A partida de ida foi divertida e eles são os protagonistas. Há muita qualidade dentro de campo."



O técnico italiano do Real Madrid falou também sobre o meia Jude Bellingham, que tem quatro gols e quatro assistências em sete jogos da Liga dos Campeões. "Bellingham é muito bom, é um meia moderno, com muita qualidade e muito forte. Ele pode cobrir muitos espaços e será um dos jogadores mais importantes no futuro do Real Madrid. Às vezes, nos esquecemos que ele tem só 20 anos."



O atacante norueguês Haaland, artilheiro do Manchester City, que passou em branco em três jogos contra o Real Madrid, apesar de o time inglês ter marcado oito gols nesses encontros, também foi analisado por Ancelotti. "Se falamos de individualidades, Haaland continua sendo um dos mais perigosos do City. Não apareceu no primeiro jogo graças ao trabalho de nossa defesa. É um jogador sempre muito perigoso."