Vini Jr se emocionando ao falar sobre o racismo sofrido na Espanha - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr se emocionando ao falar sobre o racismo sofrido na EspanhaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/04/2024 14:43 | Atualizado 16/04/2024 14:44

Catalunha - Atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, Vini Jr foi alvo de mais uma hostilização na Espanha. Torcedores do Barcelona ecoaram o cântico "Vinícius, morra" antes do jogo contra o PSG, que acontece nesta terça-feira (16), às 16h (horário de Brasília), pela volta das quartas de finais da Liga dos Campeões.